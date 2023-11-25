كين يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الألماني

سجل الدولي الإنجليزي هاري كين، لاعب بايرن ميونخ الألماني، هدف فوز فريقه بالأمس الجمعة، في المواجهة التي جمعته مع نادي كولن، ضمن منافسات الجولة الـ12، معززًا بذلك صدارته لهدافي الدوري، وارتقاء النادي البافاري لصدراة الدوري مؤقتًا.

الهدف الذي أحرزه كين بالأمس هو الـ18 له هذا الموسم، مع البايرن وبهذا يعتبر أول إنجليزي يصل لهذا الرقم مع نادٍ ألماني، متجاوزًا كيفن كيغان الذي أحرز 17 هدفًا مع نادٍ هامبورج عام 1979، وجادون سانشو مع بروسيا دورتموند في عام 2020.

وقال كين بعد المباراة: "لقد كانت مباراة رائعة، لقد أضعنا بعض الفرص، ولكن أهم شيء تحقيق الفوز".

الجدير بالذكر أن كين كان قد حقق رقمًا قياسيًا، لكونه أسرع لاعب يصل إلى 15 هدف، في الدوري الألماني في موسم واحد.