استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، السفير الإسرائيلي في مدريد، وطلب منه توضيحات حول البيان الإسرائيلي الذي وصف فيه تصريحات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنها «تدعم الإرهاب».

أفادت وسائل إعلام إسبانية، الجمعة، بأن وزارة الخارجية طلبت تقديم توضيحات بشأن اتهامات غير مقبولة وكاذبة وجهت ضد إسبانيا ورئيس حكومتها.

وصرّح وزير الخارجية الإسباني، في بيان بالفيديو، بأن اتهامات الحكومة الإسرائيلية باطلة وغير مقبولة، ونحن نرفضها بشكل قاطع.

وفي وقت لاحق، أعلن ألباريس على التلفزيون الرسمي أنه استدعى السفير الإسرائيلي في مدريد لتقديم توضيحات حول اتهامات الحكومة الإسرائيلية.

وكان سانشيز، قد أعرب عن استيائه من قتل الفلسطينيين بلا تمييز في غزة خلال زيارة لمعبر رفح، مما أثار رد فعل غاضبًا في إسرائيل.

وفي بيان لاحق، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، سانشيز ورئيس الوزراء البلجيكي بتقديم «مزاعم زائفة تدعم الإرهاب» وفق تعبيره، وأعلن أنه استدعى السفيرين الإسباني والبلجيكي لاستيضاح تلك التصريحات.