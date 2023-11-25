أمير قطر وبايدن يبحثان زيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة

تلقى حضرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا اليوم، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، جرى خلاله استعراض آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مساء السبت، استعرض الجانبان خلال الاتصال مجريات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة.

وتناول الاتصال الجهود الدولية المشتركة من أجل خفض التوتر والتصعيد وحماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد محمد الأنصاري، إن «صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، اليوم السبت، ستشمل الإفراج عن 33 طفلًا و6 نساء، من السجون الإسرائيلية».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن «صفقة التبادل تشمل الإفراج عن 8 أطفال و5 نساء، إضافة إلى 7 أجانب، من المحتجزين لدى حماس».

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، عبر الاتصالات المصرية والقطرية.

وأضاف: «بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق».