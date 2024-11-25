تعرض اليوم الاثنين، مسرحية "لعبة النهاية" بمهرجان أيام قرطاج المسرحية، والتي تمثل مصر في المسابقة الرسمية لدورته الـ 25.

وتدور أحداث العرض حول 4 شخصيات، هم: "هام"، الرجل المشلول كفيف البصر، الذي يجلس عاجزا على كرسيه المتحرك، ويرى الحياة من خلال خادمه المطيع "كلوف"، ذلك الخادم المسكين المهمش، الذي لا يدري سببا لطاعة سيده، ولا يفضل صحبته، ولكنه يجد نفسه مضطرا لتلبية رغباته التافهة، والإجابة عن أسئلته المكررة.

وهناك شخصيتان من العالم الافتراضي يعيشان في براميل صدئة، هما: "ناج" و"نيل"، والدا "هام"، واللذان توفيا منذ زمن طويل، لكنهما يظهران في مخيلته، ويدور بين الثلاثة حوار عجيب أقرب للهذيان، ويقرر "كلوف" في النهاية أن يتخلص من خدمة سيده، والخروج إلى العالم الحقيقي، ومواجهة المجهول، وما به من مخاطر، ومغامرة تستحق أن يخوضها، بينما يبقى "هام" البطل العاجز متقوقعا في أفكاره، ومتيبسا في مقعده، منتظرا الموت.

"لعبة النهاية" بطولة: لمياء جعفر، ومحمد فوزي الريس، ومحمد صلاح السيسي، ومحمود ذكي، وديكور أحمد جمال، وتصميم أزياء مها عبد الرحمن، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومكياج وفاء مدبولي، ومخرج منفذ محمد عبد الوارث، وتأليف صمويل بيكيت، وإعداد وإخراج السعيد قابيل، وإنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة لفرق البيت الفني للمسرح.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 25 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية تقام في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري، برئاسة المخرج محمد منير العرقي، وتحت شعار "المسرح مقاومة.. والفن حياة".