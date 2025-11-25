تأهل المنتخب الفلسطيني لدور المجموعات من بطولة كأس العرب، بعد الفوز على ليبيا بركلات الترجيح 4-3، بعد التعادل سلبيا، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الملحق المؤهل للبطولة.

وضمن المنتخب الفلسطيني حجز مكانه في المجموعة الأولى للبطولة، التي تضم كلاً من قطر وتونس، وسوريا التي تأهلت في وقت سابق اليوم على حساب جنوب السودان.

وشهدت المباراة مشاركة ثنائي الدوري المصري، عدي الدباغ مهاجم الزمالك، وحامد حمدان متوسط ميدان بتروجت.

وسجل الثنائي في ركلات الترجيح أول ركلتين للمنتخب الفلسطيني، بعدما سددا بقوة على يسار حارس المرمى في الزاويا العليا.