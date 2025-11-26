الأمم المتحدة تطلق رسميا سباق اختيار أمين عام جديد خلفا لجوتيريش

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إطلاق المسار الرسمي لانتخاب أمين عام جديد للمنظمة الدولية، مع بدء تلقي ترشيحات الدول الأعضاء لتولي المنصب اعتبارا من الأول من يناير 2027، خلفا للبرتغالي أنطونيو جوتيريش.

وجاء الإعلان من خلال رسالة مشتركة أصدرها كل من مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا، ورئيس الجمعية العامة التي تضم 193 دولة. وتمثل الرسالة الانطلاقة الرسمية لخلافة جوتيريش الذي يتولى المنصب منذ عام 2017، بحسب وكالة رويترز.

وحثت الرسالة الدول الأعضاء على التقدم بمرشحين مع التأكيد على ضرورة تعزيز تمثيل النساء في أعلى المناصب القيادية داخل المنظمة، وجاء فيها: "نعرب عن أسفنا لعدم تولي أي امرأة منصب الأمين العام سابقا، ونشجع الدول الأعضاء بقوة على النظر في ترشيح نساء، مع التأكيد على أهمية التنوع الإقليمي في عملية الاختيار".

ومن المقرر أن يرفع مجلس الأمن في وقت لاحق توصية رسمية باسم المرشح الذي يقدمه للجمعية العامة للتصويت عليه واختياره أمينا عاما عاشرا للأمم المتحدة.

وسيكون اختيار الأمين الجديد رهين توافق الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، ما يجعل القرار النهائي مرتبطا بالتفاهمات السياسية بين القوى الكبرى داخل المجلس.