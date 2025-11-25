كييف: أمريكا وأوكرانيا تتفقان على أهم النقاط في خطة السلام التي طرحتها واشنطن

أعلن مسئول أوكراني رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن وكييف توصلتا إلى اتفاق بشأن أهم النقاط في الخطة التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال رستم عمروف، وزير الدفاع السابق الذي يشغل الآن منصب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني وعضو فريق التفاوض الأوكراني: "توصل وفدانا إلى فهم مشترك بشأن البنود الأساسية للاتفاق الذي تم بحثه في جنيف".

وأضاف عمروف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نعتمد الآن على دعم شركائنا الأوروبيين في خطواتنا المقبلة".

وتابع: "نتطلع إلى ترتيب زيارة للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت مناسب في نوفمبر الجاري، لاستكمال الخطوات النهائية والتوصل إلى اتفاق مع الرئيس ترامب".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسئول أمريكي لم تذكر اسمه اليوم الثلاثاء، قوله إن الحكومة الأوكرانية "وافقت على اتفاق سلام" لكن التفاصيل لم يتم تحديدها بعد.

وبحسب وسائل إعلامية أمريكية، يتواجد حاليا مسئولون كبار من الإدارة الأمريكية في أبوظبي لمناقشة الخطة الناشئة مع وفد روسي.

وأجرى وزير الجيش الأمريكي، دانيال دريسكول، محادثات مع ممثلين عن الحكومة الروسية منذ أمس الاثنين، وفقا لتقارير من شبكتي "سي بي إس" و"سي إن إن" وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، على موقع "إكس"، إن هناك "بعض التفاصيل الحساسة، ولكن ليست مستعصية على الحل، والتي يجب حلها وستتطلب مزيدا من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة".

وقدمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، خطة من 28 بندا لإنهاء الحرب التي بدأت في 24 فبراير 2022 مع بدء الحرب.

ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النسخة الأولى من الخطة المكونة من 28 بندا بأنها "أساس لتسوية سلمية نهائية"، لكنه حذر من أي تعديل كبير للاتفاق لصالح كييف.

وتركز التقارير الإعلامية، حاليا على خطة سلام تتضمن نحو 20 نقطة. ولم تكشف التقارير الواردة في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، وكذلك موقع بوليتيكو، عن التفاصيل المحددة لهذه الخطة.

ولكن وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن بعض العناصر الأكثر إثارة للجدل من وجهة النظر الأوروبية والأوكرانية، مثل الحد الأقصى لتعداد القوات الأوكرانية والمسألة الإقليمية المتعلقة بالحدود المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا، تم تنحيتها جانباً في الوقت الحالي.

وأضافت أن هذه الجوانب ستكون موضوع مفاوضات لاحقة. وينطبق الشيء نفسه على الحظر المفروض على تمركز قوات من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، والذي تم اقتراحه في خطة السلام الأمريكية السابقة المكونة من 28 نقطة والتي أصبحت معروفة من خلال التقارير الإعلامية.