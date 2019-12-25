البحرين تشيد بعمق العلاقات التاريخية مع مصر والحرص على تعزيزها

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أشاد وزير الديوان الملكي البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بعمق العلاقات التاريخية والروابط المميزة التي تجمع مملكة البحرين ومصر، منوهاً بالحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بما يعود بالخير والازدهار على البلدين والشعبين.

جاء ذلك خلال استقباله سفير مصر في المنامة السيد ياسر شعبان، بمناسبة تعيينه سفيراً لمصر في المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأربعاء.

وأعرب الوزير البحريني عن تمنياته للسفير المصري بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية، بما يسهم في دعم وتعزيز التنسيق المشترك في المجالات كافة.