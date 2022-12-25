البابا فرانسيس يدين نهم الإنسان للثروة والسلطة في قداس ليلة عيد الميلاد

وأضاف "أفكر قبل كل شيء في الأطفال الذين التهمتهم الحرب والفقر والظلم"، مع الإشارة أيضا إلى "الأطفال الذين لم يولدوا بعد، والفقراء والمنسيون منهم".

وفي سياق مقارنة بين الرضيع يسوع الذي ولد في مغارة وفقر اليوم، قال البابا "في مغارة الرفض وعدم الراحة، يجعل الله نفسه حاضرا".

"يأتي إلى هناك لأننا نرى مشكلة إنسانيتنا: اللامبالاة الناتجة عن الاندفاع الجشع إلى الامتلاك والاستهلاك".

في وقت سابق من هذا الشهر، حث البابا الناس على تقليل الإنفاق على احتفالات عيد الميلاد والهدايا وإرسال الفارق إلى الأوكرانيين لمساعدتهم على تجاوز الشتاء.

وقد احتفل البابا بعيد ميلاده السادس والثمانين الأسبوع الماضي، وبصرف النظر عن مرض الركبة، يبدو أنه بصحة جيدة بشكل عام.

ومن المقرر أن يسلم يوم الأحد رسالته "إلى المدينة والعالم" من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس بطرس، إلى عشرات الآلاف من الأشخاص في الساحة.

وفي بريطانيا، من المتوقع أن يقول رئيس أساقفة كانتربري، جوستين ويلبي، أنه على الرغم من الحروب والصراعات حول العالم، بالإضافة إلى أزمة تكلفة المعيشة في المنزل، هناك "أمل لا يقهر" يتمثل بولادة يسوع المسيح.

عشرات الآلاف يحتفلون في بيت لحم

أما في بيت لحم، في الضفة الغربية المحتلة، كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس من بين الذين حضروا قداس منتصف الليل في كنيسة المهد.

ويعتبر الموقع تقليديا هو مسقط رأس يسوع.

وانضم القادة المسيحيون إلى عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم الذين تجمعوا للاحتفال في المدينة.