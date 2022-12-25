ما الدول التي ستطلق بعثات إلى القمر وما بعده من كواكب في عام 2023؟

في عام 2023، ستطلق روسيا والهند ووكالة الفضاء الأوروبية بعثات إلى القمر، وإلى الفضاء السحيق.

يأتي هذا في أعقاب مهمة ناسا آرتميس 1، التي قامت مؤخرًا بمدار حول القمر، باستخدام مركبة فضائية مصممة لإعادة الأشخاص إلى سطح القمر.

من الذي سيطلق بعثات إلى القمر؟

تخطط الهند لإطلاق مهمة (شاندريان 3) إلى القمر في يونيو 2023، باستخدام وحدة هبوط ومركبة روبوتية لاستكشاف السطح. كانت الهند قد وصلت إلى القمر لأول مرة في عام 2008 مع(شاندريان 1) .

وتخطط روسيا لإطلاق مهمة لونا 25 في يوليو 2023، بوضع مسبار على القمر لجمع عينات من منطقته القطبية الجنوبية.

كما تخطط شركة سبيس إكس الأمريكية لنقل الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، وثمانية ركاب آخرين في رحلة "القمر العزيز" حول القمر في أواخر عام 2023. ستكون هذه أول مهمة لمركبتها الفضائية "ستار شيب"، القادرة على حمل 100 شخص.

تخطط وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق مهمتها القادمة على القمر في عام 2024، والتي تسمى أرتميس 2، وسوف تأخذ رواد الفضاء للدوران حول القمر.

ومن المقرر أن تطلق الوكالة الأمريكية مهمة آرتميس 3 في عام 2025 أو 2026، حيث تهبط أول امرأة وأول شخص أسود على سطح القمر.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يسير فيها الناس على القمر، منذ آخر مهمة لناسا ضمن مهمات أبولو في عام 1972. وقالت ناسا إنها ستستخدم مركبة "ستار شيب" التابعة لشركة سبيس إكس في المهمة.

وأعلنت الصين عن خطط مع روسيا لإنشاء قاعدة مشتركة على القمر بحلول عام 2035، لكن لم يتم وضع جدول زمني للمشروع.