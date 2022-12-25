عضو مجلس إدارة الأهلي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي جماهير الاتحاد

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كشف محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي جماهير الاتحاد السكندري، بعد سقوط الإستاند الخاص المُلاصق بمدرج صالة حسن مصطفى خلال مباراة نهائي سوبر السلة.

وكتب سراج عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأحد: «جميع المصابين بخير إلا حالة واحدة من جمهور الاتحاد السكندري الشقيق، وفي غرفة العمليات الآن لمحاولات وقف النزيف في المخ».

وأضاف: «ربنا يسترها ويكملها على خير ويطمئن أهل الشاب المصاب عليه يارب... دعواتكم له بالشفاء العاجل أدعوله كتيرا».

ووفقًا لبيان رسمي من وزارة الصحة، فإن الحصر المبدئي، يشير إلى إصابة 27 مشجعا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.