وزير الخارجية الأمريكى يحذر من خطر قرار طالبان بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، من خطر قرار حكومة "طالبان" الأفغانية بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعرقل توزيع المساعدات الإنسانية وستكون له عواقب وخيمة على الأفغان.

وأعرب بلينكن - في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - عن قلقه من تداعيات القرار الذي شدد على أنه قد يكون مدمرا للشعب الأفغاني.

وكتب وزير الخارجية الأمريكي "يساورني قلق عميق من أن حظر طالبان، مشاركة المرأة في توزيع المساعدات الإنسانية في أفغانستان، سيقوض المساعدة المهمة والمنقذة لحياة ملايين الأشخاص، حيث تلعب النساء دورا محوريا في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم، قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة من أجل الشعب الأفغاني".

ومن جانبها، انتقدت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي اليوم /الأحد/ قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية.

وكتبت شيرمان - في تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر" - "قرار طالبان منع النساء من العمل خطوة مروعة أخرى للقضاء على النساء في أفغانستان"، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الإجراءات تداعيات كبيرة على علاقات طالبان مع العالم.

وقد أمرت سلطات طالبان أمس /السبت/ المنظمات غير الحكومية بالتوقف عن العمل مع النساء لعدم إتباعهن قواعد الزي المناسب، ويأتي الإعلان بعد أربعة أيام من منع الفتيات من الدراسة في الجامعة للأسباب نفسها.