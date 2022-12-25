وفد عماني يعقد مباحثات مع زعيم الحوثيين في اليمن

عقد وفد عُماني، اليوم الأحد، مباحثات مع زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، حول مستجدات أزمة اليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، في تصريحات لقناة "المسيرة" التابعة للجماعة، إن الوفد العماني التقى زعيم الجماعة عبدالملك بدرالدين الحوثي ومسؤولين آخرين.

وأضاف أن اللقاءات مع الوفد العُماني كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات.

وأوضح عبد السلام أنه منذ انتهاء الهدنة أجرى الوفد الحوثي نقاشات مكثفة مع أطراف عدة، من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط.

وتابع عبد السلام: قواتنا على الميدان فرضت قواعد اشتباك جديدة، وعلى الطرف الآخر إدراك حقيقة أننا دخلنا مرحلة جديدة، وحالياً لسنا أمام أي التزام فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لكن هناك جهود محترمة يبذلها الأشقاء في عمان بموازاة مناقشة أفكار لتحقيق تقدم.

وشدد على أن الملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات وفقاً لميزانية النفط والغاز 2014 لاتزال أولويتنا في المفاوضات، مشيرا إلى أن صادرات النفط والغاز يجب أن تذهب لمصلحة صرف المرتبات لكافة الموظفين من كل المحافظات بلا استثناء.

وأوضح أن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم يجب أن يُقابل بفك حصار دائم، وصرف مرتبات بشكل دائم، وخروج للمحتل.. لا يمكن أن نذهب للحوار السياسي في ظل أجواء معقدة وشائكة وأزمات إنسانية واقتصادية.