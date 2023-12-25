تفاصيل مقتل مستشار للحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على سوريا

أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية الحكومية، بأنّ مستشارًا للحرس الثوري قُتل في سوريا، في غارة إسرائيلية على ريف دمشق.

وقالت الوكالة: «خلال هجوم إسرائيلي على مشارف دمشق، قبل ساعات قليلة، قُتل سيد رضي موسوي، المعروف باسم سيد رضي، وهو أحد كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأقدمهم».

وسبق أن أفادت وكالة «سبوتنيك»، بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لـ«أهداف معادية» جنوبي دمشق.

وأضافت أن أحد الصواريخ الإسرائلية أصاب بناء في أحد المزارع في محيط السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

يشار إلى أن سيد رضي كان يعمل مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في يناير 2020 في العراق، نتيجة هجوم صاروخي أمريكي.