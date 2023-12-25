جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان مخيم البريج قرب وادي غزة بالإخلاء الفوري

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طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مخيم البريج قرب وادي غزة، وأحياء البدر والروضة والنزهة والساحل الشمالي والصفا والبراق والزهراء والبوادي والبسمة، بالإخلاء الفوري.

وزعم جيش الاحتلال في منشوراته التي ألقاها عبر الطائرات الحربية، أن المناطق التي يتواجد بها السكان «منطقة قتال خطيرة».

وناشد المواطنين التوجه إلى دير البلح وتل السلطان برفح عبر شارع البحر، مختتمًا منشوراته بالتهديد: «قد أعذر من أنذر».

الاحتلال الصهيوني يقوم بحذف مناشير علينا من الطائرات الى منطقتي البريج وسط قطاع غزة وخانيونس جنوب قطاع غزة pic.twitter.com/Iq90hjWBu7 — مًهّدٍيَ عٌلَيَ (@mehdi_kaml20589) December 25, 2023

وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، أنه «سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في حي الشيخ محمد اليمني (غرب) في دير البلح اعتبارًا من 10:00 صباحًا ولغاية 14:00 ظهرًا».

وادعى عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القتال والتقدم العسكري لجيش بلاده في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس».

وذكر أن «التنقل للاتجاهين من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد (البحر) - شارع الشهداء في دير البلح»، وفقًا لادعاءاته.