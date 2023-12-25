محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة مياه الأمطار والمخلفات من الشوارع

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة تخفض أسعار السلع الأساسية، والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة اللواء حسن موافي، استعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة، حيث تم رفع 170 طن قمامة من أحياء وشوارع وميادين المدينة؛ بما يساهم في تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى المرور على القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة، فضلاً عن استمرار العمل على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة والتواصل مع المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، برئاسة اللواء علاء يوسف، في حملات النظافة، حيث تم رفع 80 طن مخلفات قمامة بقرى "محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب"، بالإضافة إلى المرور على جميع القطاعات الخدمية، ومتابعة المرافق الحيوية، أهمها محطات المياه والصرف، بالإضافة إلى تطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب والمشروعات القائمة بنطاق القرى والتوابع.

كما تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، حيث تم رفع 60 طن مخلفات قمامة من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة إلى المقلب الوسيط ومن ثم إلى المقلب العمومي؛ بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة إلى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربي.