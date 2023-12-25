الجنوب السويسري يسجل درجات حرارة قياسية مرتفعة عشية عيد الميلاد

سجلت درجات الحرارة في سويسرا ارتفاعات قياسية عشية عيد الميلاد في جنوب البلاد، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية اليوم الاثنين.

يشار إلى أن بعض محطات الأرصاد الجوية في المنطقة تعمل منذ أكثر من قرن، ومن بينها محطة لوجانو على الحدود الإيطالية، حيث تم تسجيل درجة حرارة بلغت 1ر17 درجة مئوية، ويوم السبت ، تم تسجيل درجة قياسية بالنسبة لشهر ديسمبر بلغت 3ر21 درجة.

وتم تسجيل درجات حرارة مرتفعة أيضا في كانتون جراوبوندن/جريسونس، حيث بلغت درجة حرارة الزئبق 6ر15 في بوشيافو، وفي ممر أوفينباس/فورن الواقعة على ارتفاع يزيد عن 2100 متر، حيث تم تسجيل 9ر8 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية السويسرية، إن ذوبان الجليد في عيد الميلاد هو أمر معتاد، وعندما تبدأ الليالي القطبية في الدول الاسكندنافية في نهاية نوفمبر، يتدفق الهواء البارد إلى وسط أوروبا.

ونظرا لأن بعض الهواء يتدفق فوق منطقة المحيط الأطلسي الدافئة نسبيا، تتشكل أنظمة الضغط المنخفض التي غالبا ما تؤدي إلى درجات حرارة أكثر اعتدالا فوق سويسرا في عيد الميلاد.