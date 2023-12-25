الرئيس الإيراني: الكيان الصهيوني سيدفع ثمن قتل رضى موسوي في سوريا

أكد رئيس الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن دولة الاحتلال سوف تدفع ثمن جريمة قتل رضى موسوي أحد كبار مستشاري الحرس الثوري في سوريا.

وقال رئيسي: "لا شك ان هذا الاجراء شكّل دليلا اخر على إفلاس وعجز وضعف الكيان الصهيوني الغاصب إقليميا؛ وأكد أن الكيان الغاصب سيدفع ثمن هذه الجريمة قطعا"، بحسب وكالة تسنيم الدولية الإيرانية للأنباء.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في بيان مساء اليوم الإثنين، مقتل رضي موسوي خلال العدوان الصهيوني الذي استهدف منطقة الزينبية في ضواحي دمشق، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني الغاصب والمتوحش سيدفع ثمن هذه الجريمة".

وأشار البيان، إلى أن "السيد رضي كان أحد رفاق الشهيد الحاج قاسم سليماني، ومسئولاً عن إسناد جبهة المقاومة في سوريا".

وكانت مصادر مقربة من القوات الحكومية السورية، قد ذكرت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن قصفا إسرائيليا قد استهدف مزرعة في شارع أبو طالب جنوب مدينة السيدة زينب على أطراف العاصمة دمشق.

وأكدت مصادر إيرانية في سوريا لـ(د.ب.أ) مقتل رضي موسوي.

وخلال شهر ديسمبر الجاري، كثفت إسرائيل قصفها على مدينة السيدة زينب، أبرز معاقل القوات الإيرانية والعراقية واللبنانية في سوريا.