وزير خارجية الكويت يتصل هاتفيا بنظيره العراقي بشأن اختفاء مواطن كويتي في الأنبار

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية العراق فؤاد حسين، لمعرفة ملابسات اختفاء مواطن كويتي في محافظة الأنبار في غرب العراق.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، اليوم الاثنين، "إن وزير خارجية العراق أبدى اهتماما وحرصا كبيرين لمعرفة مصير المواطن"، وأشارت إلى "أن السلطات العراقية تجري حاليا وعلى أعلى المستويات تحقيقا بهذا الخصوص لكشف ملابسات الاختفاء".

وذكرت أن وزير الخارجية أوضح بأن الوزارة تتابع عن كثب مع سفارة دولة الكويت لدى جمهورية العراق ومن خلالها مع الجهات العراقية المعنية للكشف عن مصير المواطن وضمان سلامته.

كانت وسائل اعلام عراقية قد أعلنت اليوم الاثنين عن أن تنظيم "داعش" اختطف مواطنين كويتيين بين محافظتي الانبار وصلاح الدين وأحرق سيارتهما.