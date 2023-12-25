حماس: لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف شامل للعدوان على غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، أنه لا مفاوضات مع إسرائيل إلا بوقف شامل لـ"العدوان" على غزة.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في بيان، بأنه لا علم للحركة حول تقارير إعلامية منسوبة لمصادر أمنية مصرية بشأن رفضها مبادرة مصرية لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وقال الرشق "نجدد التأكيد أنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان".

وأضاف أن "قيادة الحركة تسعى بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا، وشعبنا يريد وقف العدوان، ولا ينتظر هدن مؤقتة، وتهدئة مجتزأة لفترة قصيرة، يتواصل بعدها العدوان والإرهاب".

وبعد زيارة نادرة لقطاع غزة في وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب ضد حماس في القطاع بعيدة جدا من نهايتها.

وأعلن قادة إسرائيل مرارا استمرار القتال حتى تدمير حركة حماس كأحد أهداف الحرب على قطاع غزة؛ ردا على قيام الحركة في السابع من أكتوبر الماضي بعملية "طوفان الأقصى"التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.

وخلف القتال بين حماس وإسرائيل آلاف القتلى والمصابين لدى الجانبين.