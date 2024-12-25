إصابة 5 مدنيين برصاص القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا

أصيب 5 مدنيين سوريين أحدهم في حالة خطرة، اليوم الأربعاء؛ جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مظاهرة في بلدة سويسة التابعة لمحافظة القنيطرة في جنوب سوريا.

ووفق "تلفزيون سوريا"، اليوم، انسحبت قوات الاحتلال من بلدة سويسة في محافظة القنيطرة بعد مظاهرة شعبية طالبت بخروجها، عقب ساعات من توغلها في البلدة، وسط حالة من التوتر يشهدها الجنوب السوري؛ بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وأشار إلى توغل الجيش الإسرائيلي صباح اليوم داخل بلدة سويسة التي تبعد عن خط وقف إطلاق النار 3 كيلومترات، طبقا للتلفزيون السوري.

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود مع إسرائيل.