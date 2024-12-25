تحطم طائرة أذربيجانية بكازاخستان ونجاة 28 على الأقل من ركابها

أعلنت السلطات الكازاخستانية، أن 28 شخصا على الأقل تم إنقاذهم على قيد الحياة بعد تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية قرب مدينة أكتاو الكازاخستانية اليوم الأربعاء.

وقالت السلطات، إن عمليات الإنقاذ مستمرة، حيث يتم إنقاذ المزيد والمزيد من الأشخاص على قيد الحياة.

ومع ذلك، أفادت السلطات، أيضا بوقوع قتلى، منهم طيارو الطائرة.

وذكرت وكالة أنباء "أذرتاج" الأذربيجانية الحكومية، نقلا عن معلومات من شركة الطيران، أن 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.

وكانت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية الحكومية، قد ذكرت في وقت سابق، أن نحو 105 ركاب وخمسة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة، التي كانت متجهة من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى جروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وقالت وكالة أنباء "تنجرينيوز"، إنه تم نقل 22 شخصا إلى المستشفى.

ونشرت قناة "تنجرينيوز" مقطعا مصورا للحادث، يظهر تحطم الطائرة على ساحل بحر قزوين قرب مطار أكتاو وتحولها إلى كرة من اللهب.

كما تم تداول العديد من المقاطع المصورة للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تظهر عمودا كثيفا من الدخان الأسود فوق موقع الحادث.

وذكرت وكالة "أذرتاج"، نقلا عن تقارير أولية من شركة الطيران، أن طائرة من طراز "إمبراير 190" حاولت الهبوط اضطراريا في أكتاو، في جنوب غرب كازاخستان، بعد اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت تقارير، أنه تم إغلاق مطار جروزني بسبب الضباب، مما أجبر الطائرة على تحويل مسارها إلى محج قلعة، عاصمة جمهورية داغستان الروسية.

وتقع أكتاو، على الساحل الشرقي لبحر قزوين، على بعد نحو 300 كيلومتر من محج قلعة على الساحل الغربي.