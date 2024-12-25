وزارة الطوارئ الكازاخستانية: نجاة 25 شخصا من ركاب الطائرة المنكوبة في أكتاو

أعلنت وزارة الطوارئ الكازاخستانية، صباح الأربعاء، نجاة 25 من أصل 72 شخصًا كانوا على متن الطائرة التي تحطمت في أكتاو، وذلك حسبما أفادته وكالة «الأناضول»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، أن طائرة ركاب تحطمت بالقرب من مدينة أكتاو، قائلة إن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

وأكدت الخطوط الجوية الأذربيجانية وقوع الحادث، قائلة في بيان، إن «الطائرة Embraer 190 التي تديرها الخطوط الجوية الأذربيجانية، الرحلة رقم J2-8243 كانت في طريقها من باكو إلى جروزني، هبطت اضطرارياً على بعد نحو 3 كيلومترات بالقرب من مدينة أكتاو».

وأشارت إلى أنه سيجري توفير مزيد من المعلومات بشأن الحادث للجمهور.

فيما أفادت وكالات أنباء روسية بأن الطائرة تديرها الخطوط الجوية الأذربيجانية، وكانت في طريقها من باكو إلى جروزني في الشيشان الروسية، ولكنها غيرت مسارها بسبب الضباب في جروزني