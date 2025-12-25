إبراهيم عادل: نتمنى الفوز على جنوب إفريقيا مبكرا

يتمنى إبراهيم عادل، لاعب المنتخب الوطني المصري، تحقيق الفوز مبكرًا في مواجهة جنوب إفريقيا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير.

المنتخب الوطني استهل مشواره بفوز صعب على حساب زيمبابوي بنتيجة 2-1، ويستعد للمواجهة الثانية أمام جنوب إفريقيا مساء غدٍ، الجمعة.

وقال إبراهيم عادل في تصريحات على هامش مران المنتخب اليوم: «ذاكرنا جنوب إفريقيا جيدا، إنه خصم جيد وتركيزنا بالكامل على المباراة.. نتمنى مساندة الجماهير غدًا ونتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية».

وأضاف: «أهدرنا العديد من الفرص وكنا نتمنى حسم مباراة زيمبابوي في وقت مبكر، وكافأنا الله في النهاية، نتمنى أن يكرمنا الله في المباراة المقبلة منذ بدايتها».

وأتم: «سعيد بالتواجد في كأس أمم إفريقيا وبثقة حسام حسن، وأتمنى أن أتمكن من مساعدة المنتخب».

ويتقاسم المنتخب الوطني صدارة المجموعة الثانية مع المنتخب الجنوب إفريقي، بعد فوز الأخير على أنجولا 2-1 أيضًا.