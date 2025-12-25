ليبيا ترسل خبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق بحادثة الطائرة

• الوفد سيرفع تقريره المفصل إلى السلطات الليبية المختصة..

أعلنت طرابلس الخميس، إرسالها خبراء طيران مدني إلى تركيا لمتابعة التطورات المتعلقة بالتحقيق في حادث الطائرة المنكوبة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيا.

وذكر بيان صادر عن حكومة الوفاق الوطني الليبية أن وزارة النقل أرسلت وفد الخبراء إلى تركيا لمتابعة التحقيق في سقوط الطائرة مساء الثلاثاء، وجمع معلومات حول ملابسات الحادث.

وأضاف البيان أن الوفد سيرفع تقريره المفصل إلى السلطات الليبية المختصة.

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل وفدا عسكريا ليبيًا يضم رئيس الأركان محمد الحداد و4 من رفاقه.

وأوضح يرلي قايا أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة على بعد كيلومترين من قرية "كسيك كاواك"، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء من مطار "أسن بوغا" في أنقرة نحو العاصمة الليبية طرابلس.