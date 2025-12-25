سلوت متجاهلا الحديث عن صلاح: تركيزنا منصب على مباريات ليفربول

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه لا يرى داعيًا للحديث في الوقت الحالي عن محمد صلاح، نجم الفريق، في ظل انشغال اللاعب بمشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال سلوت، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول أمام وولفرهامبتون، إن تركيز صلاح ينصب حاليًا على مشواره مع المنتخب الوطني، بينما يوجّه الجهاز الفني للفريق كامل اهتمامه للاستعداد لمباريات الريدز المقبلة.

وأوضح مدرب ليفربول أن أي خلاف سابق مع صلاح أصبح من الماضي، مشيرًا إلى مشاركته في مباراة برايتون كدليل على عودة الأمور إلى طبيعتها داخل الفريق.

وأضاف أن التركيز الحالي داخل النادي موجّه بالكامل إلى مواجهة وولفرهامبتون، في الوقت الذي يواصل فيه صلاح التركيز مع منتخب بلاده في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع وولفرهامبتون يوم السبت المقبل ضمن الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يستعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لمواجهة جنوب أفريقيا عصر الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية «المغرب 2025»، بعدما قاد الفراعنة للفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى بنتيجة 2-1.