ميناء القاهرة الجوي: كافة المطارات في حالة استعداد كامل لمتابعة فيروس كورونا

قال مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي، إن كافة المطارات في حالة استعداد كامل لمتابعة فيروس كورونا، مؤكدًا متابعة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، ونائبه كافة الإجراءات على الطبيعة منذ أمس لتلافي حدوث أي مشاكل طبية بسبب الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وصلت اليوم إلى المطار ورأت الإجراءات الطبية بخصوص كورونا، موضحًا أن الإجراءات تشمل مناظرة الركاب وقياس درجة الحرارة، وتحرير كروت مراقبة صحية.

وأكد تواجد كافة الأجهزة الطبية كالماسحات الحرارية لفحص القادمين من البلاد التي بها الإصابة أو القادمين بطريق غير مباشر منها، متابعًا عن حالات الإصابة: «لم نجد شيئًا، وأي حالة اشتباه يتم عزلها وحجزها بمستشفى الحميات، والبلد نظيفة تمامًا وفقًا لتصريح وزيرة الصحة اليوم».