شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته "الحادية والخمسين " صباح اليوم الأحد، إقبالاً جماهيرياً كبيراً ، لليوم الرابع على التوالي ، والذي يقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس أبوابه جمهور ، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

وتوافدت أعداد من الأسر المصرية ، والشباب، والعديد ممن يحملون الجنسيات العربية والأجنبية الذين حرصوا على متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض، بهدف التعرف علي مختلف الثقافات العربية والأجنبية والأفريقية، حيث تحتضن الدورة ال" 51 " عددا كبيرا من دور النشر التي تمثل أربعين دولة عربية وأفريقية.

يذكر أن السنغال تحل هذا العام كضيف شرف ، كما تم اختيار الدكتور جمال حمدان ، شخصية المعرض.

ويشارك في فعاليات هذه الدورة أربعين دولة ، من خلال تسعمائة دار نشر ، يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة ، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

يذكر- في هذا الصدد - أنه يتم للمرة الأولى إطلاق تطبيق الكترونى للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر ، وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها ، والفعاليات المصاحبة ، ومواعيدها.