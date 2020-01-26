أشرف زكي يوضح الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي والفنان خالد النبوي

نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وجود الفنانة نادية لطفي على الأجهزة بالمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، مطمئنًا الجمهور عن حالتها الصحية: «حالتها أفضل بشكل كبير وبدأت في الأكل والحركة».

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، إن الأطباء قالوا إنها من الممكن أن تخرج من الرعاية خلال ثلاثة أيام، مشيرًا إلى التفاف كافة الفنانين حولها كدلال عبد العزيز ورجاء الجداوي وبوسي شلبي وميرفت أمين وإلهام شاهين.

واستنكر استغلال مرض الفنانين من أجل الحصول على تصريحات غير مسؤولة، ذاكرًا أنه اشتكى إلى بعض رؤساء التحرير والمسؤولين لمحاولة تشويه رموز الفن والنقابة.

وتابع: «النقابة تقوم بدورها والفنانون في أعيننا ونحن تحت أقدامهم، دول رموزنا وثروتنا كل الفنانين في عنينا وكلهم مسؤولين من النقابة، وكل محاولات التشويه لبعض الرموز أتمنى بس ياخدوا بالهم».

وعن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، أوضح أنه خرج من المستشفى وموجود في منزله الآن وبصحة جيدة، لافتًا إلى إصابته بالسعال نتيجة تغيير الجو.