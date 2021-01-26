مسؤول أمريكي: إدارة بايدن ستستمر في حث البلدان الأخرى على التطبيع مع إسرائيل

قال القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن سياسة الرئيس جو بايدن ستكون دعم لحل متفق عليه لوجود دولتين «حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء».

ونقلت وكالة «رويترز»، عن القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة، قوله إن بايدن «يعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها إدارة ترامب».

وأضاف أن واشنطن ستحث إسرائيل والفلسطينيين على «تجنب خطوات أحادية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة ستستمر في حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكنها تقر أنه لا بديل عن السلام الإسرائيلي الفلسطيني».