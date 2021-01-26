رئيس لجنة مكافحة كورونا: لم تحدث أي أعراض خطيرة لمن تلقوا اللقاح

- حسام حسني: اللي عاوز يرجع لحياته الطبيعية ياخد اللقاح..



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن سباق اللقاحات لم ينته، منوهًا بأن التطعيمات الموجودة أثبت فعاليتها وأمانها، سواء على الفترات طويلة أو قصيرة المدى.



وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، أن الدراسات الخاصة بمصر أثبتت أن نسبة أمان المصل المستخدم تصل إلى 99% ونسبة فعالية تيلغ 86%، مؤكدًا أنه لم تحدث أي أعراض خطيرة لمن تقلوا اللقاح.



وأوضح أن كل الدراسات تقول إنه بعد الجرعة الثانية من اللقاح، والمقدر تناولها بعد 21 يومًا من الجرعة الأولى، يصبح المريض لديه المناعة الكافية ضد كورونا بعد أسبوع من تناولها.



وعن تردد البعض في تناول التطعيم، أكد أن اللقاح هو الأمل الوحيد في نهاية وباء كورونا، معقبًا: «اللي عاوز يرجع لحياته الطبيعية ياخد اللقاح».