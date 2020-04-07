 أمريكا: الاصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621 - بوابة الشروق
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أمريكا: الاصابات بكورونا تصل إلى 25.2 مليون إصابة والوفيات إلى 419621

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 3:58 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يناير 2021 - 3:58 ص

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 4ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس لتصل إلى 2ر25 مليون إصابة حتى الساعة 0352 مساء الاثنين بتوقيت نيويورك.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في البلاد 419 ألفا و 621 وفاة، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت هذه الزيادة في الحالات أقل من متوسط الزيادة اليومي البالغ 7ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة بلغ 17ر3 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 5ر0 % عن نفس الوقت من اليوم السابق.

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