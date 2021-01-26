سميرة سعيد تنشر كواليس كليب بحب معاك

‏نشرت الفنانة سميرة سعيد، عبر حسابها على تويتر، كواليس تصوير الفيديو كليب لأغنيتها الجديدة بحب معاك.

وتصدرت هذه الأغنية التريند، واستطاعت أن تحقق مليونا و900 ألف مشاهدة، وذلك فى 4 أيام فقط، وأشاد بها الجمهور بشكل كبير.

وقالت عن أغنية "بحب معاك" أولى أغنيات ألبومها الجديدة، إن الأغنية "عودة للرومانسية بعيدا عن حالة الصخب التي نعيش فيها، سواء على مستوى الموسيقى أو حتى على مستوى الأحداث التي نعيشها بشكل يومي".

" بحب معاك" من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، ومكيس وماستر إلهامى دهيمة.