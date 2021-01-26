تعرف على تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء، نظرا لما تجريه الهيئة من أعمال تطوير علي بعض الخطوط لتعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة ٤٠ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٢٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا/ المنصورة/ دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٥ دقيقة

خامسا : خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقايق/ المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة

وقدمت الهيئة اعتذارًا لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات، وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.