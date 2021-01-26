صحة قنا تبدأ في تطعيم الأطقم الطبية في مستشفى قفط التعليمي بلقاح كورونا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم، بمستشفى قفط التعليمي، بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.



يأتي ذلك تزامنًا مع إعطاء الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان إشارة البدء في تطعيم الأطقم الطبية بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.



وقال الداودي إنه جرى إعطاء اللقاح لأول أفراد الطاقم الطبي للطبيب أحمد كمال مدير مستشفى قفط التعليمي للعزل، مؤكدًا على بدء التطعيم بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية لمتلقي اللقاح ومرحلة ماقبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية له.



وأوضح الدكتور راجي أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة فيروس كورونا بتحصين عناصر الأطقم الطبية الذين يمثلون خط الدفاع الأول ضد هذا الوباء.



وأكد أن تلك الخطوة تمثل نجاحًا لمجهودات الدولة في التعامل مع الأزمات، خاصة أن مصر هي أول دولة إفريقية تحصل على لقاح كورونا.



وأعلنت أن وزارة الصحة والسكان، أن تطعيمات لقاح كورونا آمنة، وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.