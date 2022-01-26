قال الإعلامي أحمد موسى، إن المنتخب المصري فريق كبير، وله تاريخ ممتد عبر السنين في كرة القدم الإفريقية، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «إحنا الـ 100 مليون ورا المنتخب الوطني؛ بنشجع المنتخب من أول الشناوي لحد صلاح ، ولما بشجع بشجع منتخب بلدي؛ مبشجعش لاعب بعينه».

وطالب موسى، بالوقوف خلف المنتخب، في لقائه أمام منتخب كوت ديفوار: «إحنا دائمًا أقوى من منتخب كوت ديفوار والسنغال»، مؤكدًا أن مباراة اليوم مباراة فاصلة.

وتابع: «ليه ميبقاش عندي طموح العودة بالبطولة؟، ليه لا متكونش الكاميرون وشها حلو علينا؟، عندنا رجالة.. إحنا الأقوى في إفريقيا؛ إحنا البلد الوحيدة اللي أخدنا البطولة 3 مرات متتالية».

وأكمل: «التاريخ يقول كده؛ وأبطالنا يجيبولنا البطولة الثامنة؛ كلهم رجالة من أول محمد الشناوي. كوت ديفوار منتخب قوي، أيوة؛ إنما أنا عندي كمان رجالة بيلعبوا في الدوريات العالمية. كوت ديفوار مرعوبة من مصر؛ عارفين قيمة مصر».

وأوضح أن المباريات الحقيقية تبدأ من اليوم، وقال: «هيلعب الونش؛ ياله يا ونش ربنا يكرمك؛ الونش وتد من الأوتاد القوية جدًا في مركزه»، مؤكدًا دعم الجهاز الفني واللاعبين في هذه المباراة.