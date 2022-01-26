 رئيس البرلمان العربي: هناك قوى خارجية تريد أن ترى الدول العربية دولًا محطمة - بوابة الشروق
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رئيس البرلمان العربي: هناك قوى خارجية تريد أن ترى الدول العربية دولًا محطمة

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الأربعاء 26 يناير 2022 - 10:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 يناير 2022 - 10:45 م
قال الدكتور عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن هناك قوى خارجية تريد أن ترى الدول العربية مفككة ومحطمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأربعاء، أن تجربة قوات درع الجزيرة العربية مرت عليها 40 عامًا إلا أنها أثبت قوتها، لافتًا إلى أن هناك العديد من الجيوش العربية القادرة على تكون مثل هذه القوات.

وتابع، أن الجيش المصري داخل التصنيف العالمي وكذلك الجيش السعودي، لذلك الجيوش العربية قادرة على تكوين قوات متكاتفة للدفاع عن الدول العربية، مشيرًا إلى أن يرفض تدخل القوات الأجنبية في الشؤون العربية.

واستكمل، أن ما تعرضت إليه الدول العربية خلال السنوات الماضية يعتبر درسًا كامل الوضوح، مضيفًا أن النقطة الأساسية في الدرس هو وجود من يريد تدمير الأمة العربية.

ولفت إلى أنه يجب على الدول العربية التصدى لمثل هذه المحاولات، متابعًا أن الفترة التي يمر بها الوطن العربي فترة خطرة، ولا يوجد دولة بمأمن من تدميرها من قبل عناصر خارجية.

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