شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء بأسواق الجملة.

جاءت أسعار الحديد على النحو التالى:

استقر سعر حديد عز ليسجل نحو 15150 جنيها.

استقر سعر حديد بشاي ليسجل 15050 جنيها.

واستقر سعر حديد العتال ليسجل نحو 15050 جنيها.

واستقر حديد المراكبي ليسجل نحو 14300 جنيه.

واستقر حديد المصريين ليسجل 14500 جنيه.

كما استقر حديد العشري 14500 جنيه.

وجاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت المسلح ليسجل 1100 جنيه.

واستقر سعر أسمنت النصر ليسجل 1065 جنيها.

واستقر أسمنت لافارج ليسجل 1075 جنيها.

واستقر سعر أسمنت وادي النيل ليسجل 1040 جنيها.

واستقر أسمنت السويس ليسجل نحو 1080 جنيها.

واستقر أسمنت حلوان ليسجل 1090 جنيها.

واستقر سعر مصر للأسمنت قنا ليسجل 1045 جنيها.

واستقر أسمنت السويدي ليسجل نحو 1105 جنيهات.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارًا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.