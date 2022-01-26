محافظ الوادي الجديد يتابع سير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية وتطوير بيوت الطلبة

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أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنه جارٍ استكمال أعمال التجديد ورفع الكفاءة بمقر بيوت الطلبة بالخارجة.

جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء، ببعض المشروعات الخدمية، يرافقه مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

ووجه الزملوط، بإنشاء ملعب كرة طائرة للطالبات وتجهيز قاعات للمذاكرة والترفيه والمطعم، كما تفقد غرف الإقامة والخدمات المختلفة المقدمة للطلبة والطالبات.

وتفقد سير العمل بمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن، موجهًا بزراعة سياج شجري من الأشجار المثمرة حول المجمع وسرعة البدء في تنفيذ محطة الطاقة الشمسية والعمل بالتوازي في أعمال التشطيبات داخل المباني التي تم الانتهاء من إنشائها.