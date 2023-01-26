فلسطين تعلن وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بدءا من اليوم

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي واعتباره لم يعد قائما منذ الآن، بعد استشهاد 10 فلسطينيين صباح اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق عن استشهاد الشاب يوسف يحى عبدالكريم محيسن (22 عاماً) متأثراً بجروحه الخطرة، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه في الرام بالقدس المحتلة.



كما أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن إصابة حرجة وصلت مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله من موقع المواجهات في بلدة الرام، حيث قمعت قوات الاحتلال مسيرة خرجت في البلدة تنديدا بعدوان الاحتلال ومجزرته في محافظة جنين، والتي أدت لاستشهاد تسعة مواطنين، وإصابة آخرين.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بالرصاص الحي وبقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.



ووفقا لوزارة الصحة، فإن حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم ارتفعت إلى 10 شهداء، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيداً.