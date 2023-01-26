وزير الصحة يحيل مديري ونواب مستشفيي أبو المنجا المركزي والنيل للتأمين الصحي للتحقيق

• وزير الصحة يوجه برفع كفاءة 3 مستشفيات.. ويطمئن على الحالة الصحية للمرضى بغرف الإقامة الداخلية

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، بزيارة مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القليوبية، شملت (أبو المنجا المركزي، النيل للتأمين الصحي، قليوب التخصصي)، وذلك للوقوف على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومتابعة انتظام سير العمل، تزامنًا مع عطلة الاحتفال بعيد الشرطة.

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، زيارته المفاجئة بمستشفى أبو المنجا المركزي، حيث وجه بتحويل مدير المستشفى ونائبه وعدد من الأطباء وفرق التمريض والموظفين الإداريين والعمال الفنيين المتغيبين عن العمل إلى التحقيق، وذلك في ضوء كشف توزيع النوبتجيات اليومية للمستشفى، مما أدى إلى عدم انتظام سير العمل بصورته الطبيعية، وعدم حصول المرضى على خدماتهم الطبية والعلاجية، كما وجه بإعداد تقرير على وجه السرعة، عن عدد الخدمات الطبية، وأعداد المترددين، بالإضافة إلى عدد أفراد الطاقم الطبي كاملًا، بهدف التقييم والمتابعة العاجلة للمستشفى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تفقد أقسام (الرعاية المركزة والمتوسطة، بنك الدم) بالإضافة إلى تفقد غرف الملاحظة والاستقبال، كما زار مبنى الطوارئ والعمليات، ووجه برفع كفاءة كافة الأقسام الطبية وغير الطبية، وإجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية، بما يساهم في رفع كفائتها وتحسين الخدمة المقدمة للمترددين على المستشفى، ووجه بزيادة عدد عاملي النظافة لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى.

وتابع أن الوزير، استكمل جولته داخل مستشفى النيل للتأمين الصحي، حيث وجه على الفور، بتحويل مدير المستشفى ونائبه للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما اكتشف الوزير خلال جولته، أن غرفة تقارير الأشعة المقطعية مغلقة تمامًا، مضيفا أن الوزير، حرص على تفقد أقسام (الاستقبال، الطوارئ، ملاحظة باطنة رجال وسيدات، حضانات الأطفال) بالإضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي، واطلع على نسب الترددات لهذه المستشفيات، حيث تبين أنها أقل من معدلاتها الطبيعية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير، اختتم جولته التفقدية بمحافظة القليوبية، من داخل مستشفى قليوب التخصصي، حيث أشاد بانتظام الفرق الطبية العاملة بالمستشفى على رأس الساعة، علاوة على إشادته بالخدمة الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى، واطلع على نسب الإشغال بأقسام العناية المركزة والتي يصل عدد أسرتها لـ16 سريرا، فضلًا عن الحضانات والتي تضم 7 محضن مجهزين بأفضل وأحدث الأجهزة الطبية، موجهًا برفع الكفاءة الطبية لبعض الأقسام وفقًا لجداول التطوير، ومراجعة أعمال التشطيبات الخاصة بالمستشفى.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور خالد عبدالغفار، حرص على تفقد الغرف الداخلية للمستشفيات الثلاث، والاطمئنان على الحالة الصحية للمقيمين، ومدى رضائهم عن جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، كما شدد خلال جولته على أهمية التواصل بين المستشفيات التابعة للوزارة وكل الجهات الأخرى المنوطة بتقديم الخدمات الصحية، لتحقيق التكامل وسد الاحتياجات بكل التخصصات الطبية، بما يضمن انتظام سير عمل المنظومة الصحية المصرية.