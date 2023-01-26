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أكد القبرصي بابافاسيليو، مدرب البنك الأهلي الجديد، أنه رفض العديد من العروض من أجل تدريب البنك الأهلي.

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن مساء أمس الأربعاء، تعاقده مع بابافاسيليو، من أجل تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال الذي رحل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

واجتمع بابافاسيليو مع اللاعبين قبل التدريبات المقامة مساء اليوم، وأكد على ضرورة تخطي المرحلة الصعبة حتى يتحسن مركز الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وقال بابافاسيليو في اجتماعه مع اللاعبين: «هناك مسؤولية كبيرة علي الجميع لتخطي المرحلة الصعبة المقبلة».

واضاف: «كان هناك عروض تدريبية كثيرة من أندية متميزة ولكني فضلت فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين علي مستوي عالي».

وأكمل بابافاسيليو: "لدي ثقة كبيرة فيكم في الوصول لمكانه كبيرة تليق بكم وبناديكم، التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات، علي الجميع وضع مصلحة النادي في المقام الأول».

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز الـ16 وهو أحد المراكز المؤدية لدوري الدرجة الثانية، بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة.