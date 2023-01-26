الشرطة: لص هولندي يسرق بيانات خاصة بمواطني النمسا





اعتقل محققون في هولندا، بناء على معلومات قدمها نظراء في النمسا، رجلا تردد أنه سرق، وباع بيانات شخصية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من كل شخص يعيش في النمسا.



وتم اعتقال الرجل الهولندي "25 عاما" في نوفمبر في أعقاب معلومة من مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية النمساوية، ولم يعلن مكتب المدعي العالم في أمستردام عن القضية إلا اليوم الأربعاء.



ووفقا للمعلومات، هناك مؤشرات قوية على أن المشتبه به عرض بيانات سرية مسروقة، من بينها بيانات مرضى من السجلات الطبية، للبيع على مدى فترة طويلة من الزمن.



وتردد أن البيانات المسروقة خاصة بأفراد من هولندا والنمسا وتايلاند وكولومبيا والصين وبريطانيا.



وتردد أن الشرطة في النمسا كانت تقوم بالتحقيق بشكل مكثف لأكثر من عامين بعد عرض سجلات مسروقة لملايين الأشخاص من النمسا للبيع على منتدى غير قانوني في مايو 2020.