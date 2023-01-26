مصادر طبية أوكرانية: 11 قتيلا على الأقل بضربات شنتها القوات الروسية اليوم

قتل 11 شخصًا على الأقل وأصيب 11 آخرون الخميس في ضربات روسية جديدة في أوكرانيا، استهدفت خصوصا منشآت للطاقة، وفق ما أفادت أجهزة الإسعاف الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم أجهزة الإسعاف أولكسندر خورونيجي، في تصريحات للتلفزيون الأوكراني، إن الضربات استهدفت 11 منطقة، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون في كييف، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 15 صاروخاً مجنحاً روسياً أُطلقت باتجاه العاصمة، خلال أحدث جولة من الضربات الجوية التي تشنها موسكو.

وذكر مسؤولون أن صوت انفجار سمع في العاصمة أيضاً، فيما يعتقد أنه صاروخ وصل هدفه.

وقال رئيس إدارة كييف العسكرية سيرهي بوبكو، على تطبيق «تلجرام»: «أطلق العدو أكثر من 15 من صواريخ كروز باتجاه كييف، وبفضل العمل الرائع لدفاعاتنا الجوية، دُمرت جميع الأهداف».

وأضاف: «رغم ذلك فإن خطر الضربات الجوية لم ينته، ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التحذير من الغارات الجوية».

وحث رئيس بلدية كييف السكان على البقاء في الملاجئ صباح يوم الخميس، بعد سماع دوي انفجار في العاصمة الأوكرانية، وسط ما قال مسؤولون إنه وابل من الصواريخ الروسية.

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على «تلجرام»: «انفجار في كييف! ابقوا في الملاجئ». وسمع مراسلو رويترز في كييف انفجاراً واحداً على الأقل.

وفي الجنوب، ذكرت السلطات المحلية، أن ضربات صاروخية استهدفت منشأتين للطاقة في مدينة أوديسا.