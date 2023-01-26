مصادر: كندا تدرس إرسال 4 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

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قالت مصادر رفيعة المستوى، لشبكة "سي بي سي" الإخبارية الكندية، إن كندا تدرس تقديم أربع دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وقالت المصادر إن الحكومة الكندية يمكن أن تعلن عن تقديم الدبابات اليوم الخميس.

ولم تحدد الشبكة هوية المصادر لأنها غير مخولة بالتحدث علنا عن هذا الأمر.

وقال أحد المصادر إن كندا سترسل إلى أوكرانيا على الأرجح دبابات من طراز إيه 4، وهي الأقدم في مخزون الجيش الكندي.

تجدر الإشارة إلى أن كندا كانت قد اشترت دبابات إيه 4 من هولندا خلال الحرب الأفغانية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، إن حكومته ستقدم المزيد من الدعم لأوكرانيا لكنه رفض الانضمام إلى الحلفاء في الإعلان عن تقديم دبابات ألمانية الصنع لصد القوات الروسية.