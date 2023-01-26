وزير الري: الرئيس السيسي حريص على دعم الاستقرار والتنمية في جنوب السودان

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، عمق العلاقات بين القاهرة وجوبا، مشددا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الاستقرار والتنمية في دولة جنوب السودان.

وقال وزير الموارد المائية والري في تصريحات خاصة الليلة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الوسط بالسودان، وذلك بمطار الخرطوم الدولي أثناء عودته من الزيارة التي قام بها لجنوب السودان ـ إنه نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي الرئيس سلفاكير ميارديت، رئيس جنوب السودان، وتأكيده وحرصه على الاستقرار والتنمية في جنوب السودان واستمرار وتعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، لافتا إلى أن رئيس جنوب السودان أبلغه نقل تحياته إلى الرئيس السيسي.

وأضاف وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أنه قام ووزير الموارد المائية والري بجنوب السودان بال ماي دينج، بافتتاح محطة تنقية مياه الشرب بمنطقة (جبل الليمون 2 ) التي أقامتها مصر ضمن مشروعات الدعم والتنمية المشتركة بدولة جنوب السودان، مشيرا إلى انتهاء مصر من تنفيذ 20 محطة مياه شرب جوفية بالمناطق النائية مع تشغيلها بالطاقة الشمسية لتحقيق استدامة تشغيلها، إلى جانب تنفيذ العديد من مشروعات تجميع مياه الأمطار والحد من مخاطر الفيضان وأعمال تطهير المجاري المائية من الحشائش لتسهيل حركة الملاحة النهرية وتنشيط حركة التجارة، وذلك في إطار دعم مصر الدائم لجمهورية جنوب السودان لتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن مصر تعمل من خلال التعاون المشترك في مجال الموارد المائية على حماية المواطنين في جنوب السودان من الفيضانات إلى جانب إقامة المشروعات التنموية لتوفير مياه الشرب النظيفة للمواطنين، موضحا أنه قام بزيارة المشروعات المشتركة بين البلدين، وقام بالوقوف على البرامج والمشروعات الصحية والتعليمية والمنح الدراسية التي تقدمها مصر إلى جوبا، لافتا إلى أنه أثناء زيارته قام بمقابلة العديد من الأشقاء المسؤولين الذين درسوا في مصر.

وأضاف وزير الموارد المائية أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من المشروعات المشتركة والتعاون بين البلدين، مشيرا إلى أنه بحث أوجه المجالات الاستثمارية التي تحتاجها دولة جنوب السودان من المستثمرين المصريين.

وأشاد وزير الموارد المائية والري بالحفاوة التي سارت عليها اللقاءات التي عقدها مع رئيس جنوب السودان ونوابه ووزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، مؤكدا استمرار الدعم المصري في جميع المجالات التي تعكس عمق العلاقة بين البلدين.