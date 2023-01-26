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تعرف على البرنامج الفني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

معرض الكتاب بعدسة الشروق
معرض الكتاب بعدسة الشروق
أسماء سعد
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 3:38 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 3:39 ص

أعلنت الهيئة العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهى الدين، عن البرنامج الرسمى الفنى لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2023 المقرر أن يفتتح أمام الجمهور اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، والذي تمتد فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، والتي تحل فيها الأردن ضيف شرف، كما تم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الأطفال.

 

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