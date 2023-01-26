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علق أيمن صلاح مدير منتخبات مصر بالاتحاد المصري لكرة اليد على خسارة الفراعنة من السويد بنتيجة 26-22 في الدور ربع النهائي لبطولة العالم لكرة اليد رجال رقم 28 المقامة ببولندا والسويد.

وتأهلت السويد لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي لتواجه منتخب فرنسا ، بينما تلعب مصر مع ألمانيا على المراكز الترتيبية من الخامس للثامن بعدما فشل الفراعنة في التأهل لنصف النهائي ببطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وقال أيمن صلاح في تصريحات بعد اللقاء: "قدر الله وما شاء فعل .. للأسف مباراة كانت في المتناول أمام السويد وأضعنا التأهل لنصف النهائي".

وأضاف: "المباراة لم تكن صعبة وبدأنا اللقاء بشكل جيد، وأضعنا ميدالية كانت في المتناول للأسف".

وتابع: "الآن سنلعب ضد ألمانيا يوم الجمعة في بداية مباريات المراكز الترتيبية من الخامس للثامن، وهدفنا الآن تحسين مركزنا عن البطولة الماضية والحصول على المركز الخامس".