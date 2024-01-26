أكاديمي فلسطيني: قرار محكمة العدل الدولية خلق أملًا بتطبيق قواعد القانون الدولي

قال أستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية الفلسطينية باسل منصور، اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية، بشأن دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلق أملا لدى الفلسطينيين بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا»، اليوم الجمعة، أنه رغم أن الآمال كانت بإصدار قرار بوقف إطلاق النار بشكل مباشر وفوري، إلا أن المحكمة الدولية وقضاتها كان لديهم ضمير في إصدار بعض القرارات لصالح الشعب الفلسطيني، مثل أمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة.

وأوضح منصور أن بعض القرارات شكلت إنجازا كبيرا، خاصة تلك التي حصلت على أغلبية أصوات القضاة.

وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية هي لسان هيئة الأمم المتحدة، وفي حال عدم امتثال إسرائيل لقراراتها كونها لا تملك سلطة تنفيذية، فإن السلطة التنفيذية الوحيدة هي مجلس الأمن، الذي عليه اتخاذ قرار بموجب الفصل السابع كون أن هذه الحرب تهدد الأمن والسلام الدوليين.

وكانت محكمة العدل الدولية قد قررت أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

كما قررت المحكمة أن على إسرئيل منع التحريض على الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومعاقبة كل من يحرّض على ذلك.

وقررت أن على إسرائيل اتخاذ إجراءات لمنع تدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية.

وقررت "العدل الدولية" أن على إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور القرار.