 الدوسري: السعودية جاءت قطر للفوز بكأس آسيا - بوابة الشروق
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الدوسري: السعودية جاءت قطر للفوز بكأس آسيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 يناير 2024 - 1:45 ص

قال اللاعب سالم الدوسري قائد المنتخب السعودي، إن الأخضر لم يأت إلى قطر إلا من أجل التتويج باللقب الرابع في كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وأضاف سالم الدوسري في تصريحات عقب التعادل السلبي مع تايلاند في نهاية دور المجموعات مساء الخميس "الإعداد لمباراة دور الـ16 سيكون مختلفا عن مباراة اليوم التي خاضها الفريق بتشكيل مختلف".

وأشاد الدوسري بالمستويات التي قدمها جميع اللاعبين أمام تايلاند، مضيفًا: "لم يكن ينقصنا سوى تحقيق الفوز".

وأوضح قائد المنتخب السعودي: "الفريق بالكامل سيكون جاهزا للمباراة المقبلة، ونثق في أنفسنا كثيرا وقدرتنا على التأهل لدور الثمانية".

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الكوري الجنوبي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور الـ 16 على استاد المدينة التعليمية.

ويتأهل الفائز من هذه المباراة لدور الثمانية ليواجه الفائز من لقاء أستراليا وإندونيسيا.


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